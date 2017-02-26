В Польше страшное ДТП забрало жизнь украинки (ФОТО)

27.02.2017 (13:12)

В Польше трагическое ДТП - фура смяла иномарку украинской журналистки

В субботу, 25 февраля, на трассе Вышкув - Острув-Мазовецка неподалеку от поселка Дыбки в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали фура и два автомобиля. В одной из машин находилась журналистка газеты "Сегодня" Полина Дорожкина.

У направлявшейся в сторону Варшавы фуры лопнула шина, из-за чего она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями. Дорожкина находилась в автомобиле Peugeot с белорусскими номерами, всего в нем ехали четыре человека, журналистка, еще один пассажир и водитель погибли на месте. Третьего пассажира госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Во втором автомобиле марки Opel ехали три гражданки Польши, они получили травмы и были доставлены в больницу. Одну из женщин доставили в медицинское учреждение Варшавы на вертолете.

Водитель фуры не получил серьезных травм, также в ходе экспертизы подтвердилась информация о том, что он был трезв. Водитель дает показания сотрудникам правоохранительных органов, полицейские отметили, что у остальных участников дорожно-транспортного происшествия можно будет получить показания через несколько дней.

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