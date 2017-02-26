Закарпатцы массово скупают жилье в Венгрии возле границы

27.02.2017 (19:52)

Закарпатцы по дешевке скупают жилье в Венгрии возле границы

В некоторых селах Венгрии, расположенные вблизи границы с Украиной, за последние несколько лет резко увеличилось количество населения. Есть населенные пункты, где произошел настоящий "демографический взрыв" - жителей стало почти практически втрое больше.

Например, в селе Лоня, что находится неподалеку от КПП "Лоня-Горонглаб (Дзвонковое)", проживало 661 человек (2011 год), а теперь 1076 (2016 год). В селе Барабаш, что возле КПП "Барабаш-Косино" было 745 жителей, теперь официально зарегистрировано 1039. В Кишпалади, что граничит с Виноградовским районом Закарпатья, вообще чрезвычайная активность - теперь здесь не 539 жителей, а 1164.

Чем это можно объяснить решили поинтересоваться венгерские журналисты и приехали в приграничное село Барабаш.

— Попробуйте попасть в только что побеленные дома, возможно вам улыбнется удача, - говорит 64-летний Йожеф. — Но хозяев скорее всего дома не найдете...

Местные жители рассказали, что причиной увеличения населения являются закарпатцы. Большинство из них имеют двойное гражданство. Преимущественно это пенсионеры. Пенсию получают в Венгрии, а живут на Закарпатье.

Также многие из закарпатцев младшего возраста купили себе домики, а на самом деле работают в Словакии или Чехии, где средняя заработная плата выше, чем в Венгрии. Ведь пограничная область Саболч-Сатмар-Берег считается депрессивным регионом - работы здесь практически нет.

Впрочем сельский председатель Габор Дарочи видит в этом процессе и положительную сторону:

— Закарпатцы покупают обычно старые, заброшенные дома и делают там ремонт. А это улучшает общий вид нашего села.

По его словам, поток иностранных соседей значительно увеличился после начала украинско-российского конфликта.

— Некоторые боятся, что их заберут в армию, поэтому скрываются на территории Венгрии, — говорит председатель села.

А пенсионеры получают значительно большую пенсию, имея в кармане венгерский паспорт. Ведь до сих пор действует соглашение между несуществующим СРСР и Венгрией 1963 года о взаиморасчете пенсионного обеспечения. Некоторых венгров это возмущает, ведь они порой имеют значительно меньшие пенсии.

Сейчас почти 10 тысяч украинцев, преимущественно из Закарпатья, получают пенсию в Венгрии.

В селе Лоня обычный одноэтажный домик 10 на 10 метров стоит сейчас около 1,5 млн форинтов (4.800 евро). На Закарпатье недвижимость часто гораздо дороже.

Хотя в Венгрии возле границы с Украиной можно купить недвижимость и за $ 200-300.

Большинство домов имеют еще большой сад с фруктовыми деревьями. Местные венгры отдают яблоки и сливы на переработку или варят "паленку", что официально разрешено.

— Жаль, что новые жители часто не следят за деревьями - в них нет такой потребности, — говорят местные венгры.

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