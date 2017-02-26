Полиция в Закарпатье разоблачила финансовую аферу на 7 млн ​​долл. (ФОТО)

28.02.2017 (10:32)

В Закарпатье полиция разоблачила финансовую схему на 7 млн ​​долл.

Путем завышения стоимости имущества руководство предприятия получило кредит на 7 млн ​​долл. Эти средства были выведены через оффшорные счета иностранных государств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время расследования уголовного производства, открытого по ст.388 (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.

Так, должностные лица общества чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышением стоимости имущества. Согласно документам его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.

Под залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит.

После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе российских.

Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно со следователями следственного управления областной полиции провели санкционированные обыски на территории предприятия. Полицейские изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели 7 млн долл. Кроме того, изъято производственное оборудование.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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