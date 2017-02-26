В Украине средняя взятка в 10 раз превышает среднюю зарплату

|Украина занимает первое место по коррупции в Европе
Средний размер взятки в Украине составляет 1350 евро, в то время, как размер средней заработной платы на сегодня в Украине составляет приблизительно 144 евро.
Об этом говорится в проекте "Громадського".
В исследовании речь идет об уровне коррупции в шести странах Восточной Европы – Украине, России, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане.
Что интересно, на сегодня именно в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений, но напару с Россией мы занимаем низкое 131-е место по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International.
В то же время Грузия, в которой только одна антикоррупционная учреждение, занимает 44 место.
В то же время поражает средний размер взятки в тех странах, в которых проводились исследования.
В Украине при среднем размере зарплаты меньше чем 150 евро средний размер взятки составляет 1350 евро. Выше эти показатели только в России, где средняя зарплата составляет примерно 493 евро, а размер взятки превышает 3000 евро.
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Комментарии
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С 1 марта в огрызке yсраины вновь поднимают плату за электричество.Кабинет министров объясняет повышение просто–украина отказывается от советской системы предоставления коммунальных услуг,это когда за все платило государство и переходит к грабительской системе европейского образца.Только вот украинские министры одно забыли сделать – заработную плату людям поднять до европейского уровня.Ведь в Европе не отдают половину,а то и всю зарплату за коммуналку.Выходит,что плата за услуги ЖКХ как в Европе,а плата за труд как в экваториальной Африке.