В Украине средняя взятка в 10 раз превышает среднюю зарплату

28.02.2017 (17:32)

Украина занимает первое место по коррупции в Европе

Средний размер взятки в Украине составляет 1350 евро, в то время, как размер средней заработной платы на сегодня в Украине составляет приблизительно 144 евро.

Об этом говорится в проекте "Громадського".

В исследовании речь идет об уровне коррупции в шести странах Восточной Европы – Украине, России, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении и Азербайджане.

Что интересно, на сегодня именно в Украине наибольшее количество антикоррупционных учреждений, но напару с Россией мы занимаем низкое 131-е место по Индексу восприятия коррупции, который ежегодно определяет международная организация Transparency International.

В то же время Грузия, в которой только одна антикоррупционная учреждение, занимает 44 место.

В то же время поражает средний размер взятки в тех странах, в которых проводились исследования.

В Украине при среднем размере зарплаты меньше чем 150 евро средний размер взятки составляет 1350 евро. Выше эти показатели только в России, где средняя зарплата составляет примерно 493 евро, а размер взятки превышает 3000 евро.

-

НАБУ расследует назначение Луценко за взятку на должность Генпрокурора



