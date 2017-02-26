Прокуратура занялась детскими площадками Ужгорода

01.03.2017 (14:06)

Детские площадки в Ужгороде не отвечают требованиям безопасности

Прокуратура установила, что детские площадки Ужгорода не соответствуют требованиям безопасности из-за бездействия городского совета и принимает меры относительно обеспечения прав детей на безопасный досуг.

Как установлено прокуратурой, детские, спортивные и другие площадки, расположенные на территории города Ужгорода и, которые согласно Закону Украины «О благоустройстве населенных пунктов» относятся к объектам благоустройства населенных пунктов, вопреки действующему законодательству Украины, не отвечают требованиям безопасности.

В частности, Ужгородским городским советом не обеспечено проведение работ по технической инвентаризации, паспортизации детских площадок города, не проведено обследование и проверка технического состояния их конструкций.

Более того, не определены даже балансодержатели и предприятия, которые бы были ответственными хозяевами таких объектов в городе.

В данном случае такое бездействие городского совета приводит к бесконтрольности за техническим состоянием элементов детских площадок, и может нанести тяжкие последствия здоровью детей, что, соответственно, нарушает определенные действующим законодательством интересы государства в сфере охраны детства.

Учитывая приведенное, прокуратурой Закарпатской области предъявлен административный иск в суд о признании противоправной бездеятельности Ужгородского городского совета по вопросам обеспечения проведения работ по технической инвентаризации и паспортизации детских площадок города Ужгорода и обязательства совершить определенные действия.

Основанием представительства является систематические случаи, несущие угрозу жизни и здоровью детей, которые проводят досуг на площадках города. В частности, уже в этом году имел место резонансный случай падения уличного фонаря и оголения проводов высокого напряжения на одном из самых посещаемых детских мест отдыха в городе Ужгород.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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