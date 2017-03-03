На Закарпатье пограничники обнаружили в "Опеле" венгра тайник с сигаретами

04.03.2017 (12:20)

Гражданин Венгрии в тайнике авто вывозил из Закарпатья сигареты

На Закарпатье сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили в конструктивных особенностях транспортного средства обустроены тайника с сигаретной продукцией, которую перевозили скрыто от погранично-таможенного контроля.

Так, вчера на украинско-венгерской границе в пункте пропуска «Тиса» пограничники Чопского отряда предотвратили незаконное перемещение партии сигарет, которые были скрыты в конструктивных особенностях автомобиля. Их пытался перевезти гражданин Венгрии на автомобиле «Opel». Пограничный наряд во время углубленного осмотра автомобиля обнаружил тайник, оборудованный в багажнике автомобиля. Часть контрабандных сигарет правонарушитель скрыл на себе. В результате выявлено 710 пачек сигарет.

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На границе в Закарпатье обнаружили крупную партию контрабанды (ВИДЕО, ФОТО)



