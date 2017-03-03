В Мукачево полиция задержала джип-двойник

04.03.2017 (14:02)

В Мукачево полицейские задержали джип с "левыми" документами

Во время проверки документов джип "Mitsubishi Pajero", владельцем которого является 61-летний житель г.Мукачево, правоохранители выяснили, что это авто является так называемым двойником, то есть нелегальное. Машину задержали на спецплощадку полиции, по данному факту начата проверка.

Сегодня утром в г.Мукачево во время несения службы полицейские отдела по надзору за безопасностью дорожного движения Мукачевской полиции остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль марки "Mitsubishi Pajero". За рулем джипа находился 61-летний мукачевец.

Кроме того, что водитель нарушил правила дорожного движения, при проверке иномарки еще и выяснилось, что номер рамы не совпадает с свидетельством о регистрации транспортного средства. Это вызвало сомнения относительно происхождения данного автомобиля и законности управления им. Сам владелец джипа пояснил, что купил авто на рынке в Ивано-Франковской области...

Данное транспортное средство помещено на штрафплощадку Мукачевского отдела участка. По данному факту продолжается проверка.

Правоохранители предостерегают граждан быть внимательными при покупке транспортных средств. В случае возникновения сомнения относительно законности автомобиля обращайтесь в полицию.

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