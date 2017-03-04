Самоубийство под Ужгородом: В хлеву повесилась жительница села

06.03.2017 (13:31)

В селе возле Ужгорода повесилась женщина

Чрезвычайное происшествие произошло на днях в селе Часловцы Ужгородского района. Одна из жительниц села наложила на себя руки, повесившись в хлеву.

Об этом сообщили жители села Часловцы.

Как утверждают люди, женщина недавно вернулась в село после лечения психических расстройств. В день самоубийства она пошла в магазин, где купила продукты питания. Вернувшись домой, она оставила продукты и ушла в хлев.

Перекинув через шею сетку, которой на огороде підв'язувала овощи, она повесилась.

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