Закарпатские пограничники задержали азиата без документов (ФОТО)

|В Чопе пограничники задержали гражданина Индии без документов
Сегодня в полдень пограничники Чопского отряда в ходе проверочных мероприятий задержали гражданина Индии.
Вблизи железнодорожного вокзала города Чоп правоохранителями был выявлен 20-летний азиат без документов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории Украины. Как выяснилось, юноша учится в одном из высших учебных заведений Киева. Из его объяснений, на Закарпатье он приехал, чтобы навестить брата.
После составления соответствующих процессуальных документов задержанного доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда, для установления личности и привлечения к административной ответственности.
Напомним, что за последнюю неделю чопськими пограничниками были задержаны два гражданига Монголии и пять граждан Афганистана.
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