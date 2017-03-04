Закарпатские пограничники задержали азиата без документов (ФОТО)

06.03.2017 (19:09)

В Чопе пограничники задержали гражданина Индии без документов

Сегодня в полдень пограничники Чопского отряда в ходе проверочных мероприятий задержали гражданина Индии.

Вблизи железнодорожного вокзала города Чоп правоохранителями был выявлен 20-летний азиат без документов, подтверждающих личность и законность пребывания на территории Украины. Как выяснилось, юноша учится в одном из высших учебных заведений Киева. Из его объяснений, на Закарпатье он приехал, чтобы навестить брата.

После составления соответствующих процессуальных документов задержанного доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда, для установления личности и привлечения к административной ответственности.

Напомним, что за последнюю неделю чопськими пограничниками были задержаны два гражданига Монголии и пять граждан Афганистана.

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