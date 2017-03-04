НАБУ : Насиров имеет гражданство Венгрии

06.03.2017 (21:11)

НАБУ заявляет, что у Насирова есть паспорта Великобритании и Венгрии

Роман Насиров, подозреваемый в злоупотреблении служебным положением, имеет еще два гражданства – Венгрии и Великобритании.

Сторона обвинения заявила в Соломенском райсуде города Киева о том, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии.

Об этом сегодня во время судебного заседания в Соломенском районном суде Киева, который избирает Насирову меру пресечения, заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"Только перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства.

Одно – Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое – гражданина Венгрии", - сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.

На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, давал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

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