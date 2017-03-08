В Венгрии задержали украинский микроавтобус с контрабандными сигаретами (ФОТО)

08.03.2017 (14:31)

В Венгрии у границы с Австрией задержали микроавтобус с украинскими номерами

Сегодня, 8 марта венгерские таможенники задержали микроавтобус с украинскими номерными знаками возле границы с Австрией - в округе Зала, на скоростной трассе М-70.

Всего обнаружено в тайниках на крыше авто 1140 пачек контрабандных сиграет Marlboro Gold сигареты без венгерских акцизных марок. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Сумма штрафа, который нужно будет оплатить водителю составляет 1,4 млн форинтов. Против него возбуждено также уголовное дело за совершение контрабанды и финансовое мошенничество.

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