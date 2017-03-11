В доме у закарпатца изъяли наркотиков на сумму около 1 млн гривен (ФОТО)

11.03.2017 (13:38)

Полицейские в Чопе изъяли наркотиков на сумму около 1 млн гривен

В пристройке собственного дома 48-летний житель города Чоп обустроил минилабораторию и выращивал коноплю. Полицейские задержали преступника и изъяли все незаконные вещества.

Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Закарпатской области совместно с работниками Великоберезнянского и Ужгородского отделения полиции задержали 48-летнего жителя города Чоп, который занимался изготовлением наркотических веществ.

Для выращивания конопли 48-летний мужчина оборудовал отдельную комнату в пристройке собственного дома. В помещении со специальными лампами и капельной системой полива растений мужчина выращивал около трех десятков кустов конопли, 16 из которых достигают высоты полутора метра. За весь объем готового наркотического вещества мужчина мог получить незаконного заработка в размере почти 1 миллион гривен.

Сейчас оперативники проверяют задержанного на причастность не только к изготовлению, но и к сбыту наркотиков.

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