Начальник Мукачевского военного полигона попался на взятке? (ФОТО)

11.03.2017 (13:55)

На взятке задержан начальник Мукачевского военного полигона

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, на взятке в 8 тысяч гривен разоблачен начальник Мукачевского военного полигона 128-й отдельной горной пехотной бригады, которые тот требовал за незаконный отпуск с полигона лесопродукции.

Сегодня, 11 марта, сотрудниками прокуратуры Закарпатской области и управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен при получении второго транша в 7 тысяч гривен взятки военнослужащий-посредник.

“Как предварительно установлено досудебным расследованием, указанные денежные средства начальник Мукачевского военного полигона 128-й отдельной горной пехотной бригады требовал и получил от закарпатца за отпуск с полигона лесопродукции без оформления в установленном порядке документов, без оплаты их стоимости и оформление товаротранспортных документов”, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Для совершения указанного преступления капитан привлек другого военнослужащего, который выступал в роли посредника и сегодня был задержан.

Действия должностного лица-военного квалифицировали по ч.3 ст.368 УК Украины — получение неправомерной выгоды служебным лицом. Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании военного в порядке ст.208 УПК Украины.

Впоследствии, пресс-служба 128-й горно-пехотной бригады сообщила, что на самом деле никакого отношения к взяточнику не имеют. Задержанный является работником военного лесничества.

Задержанный на взятке никакого отношения к горно-пехотной бригады, а является работником военного лесничества, подчеркнули в пресс-службе 128-й бригады.

Также, в пресс-службе 128-й бригады сообщили, что вероятное правонарушение имело место не на территории полигона, и 128 бригада никак в этом деле не фигурирует, пояснила пресс-секретарь военных в ответ на сообщение прокуратуры.

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