Под колесами поезда "Одесса-Ужгород" погибла сотрудница железной дороги

11.03.2017 (14:06)

Поезд "Одесса-Ужгород" сбил сотрудницу железной дороги

На Львовщине под поезд "Одесса-Ужгород" попала работница станции Пидбирцы. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

“Работница станции Пидбирцы попала под поезд "Одесса-Ужгород". Ей отрезало ногу, женщину сразу же отвезли в восьмую клиническую больницу областного центра. Однако, во время проведения операции пострадавшая скончалась, женщине был 41 год”, — рассказала пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области С.Добровольская.

Так в полиции отметили, что по данному факту уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли телесные повреждения).

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