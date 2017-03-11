Гороскоп на неделю (13 - 19 марта)

12.03.2017 (11:12)

Недельный гороскоп с 13 по 19 марта

Недельный гороскоп предскажет что ожидает вас в ближайшие дни, предостережет от ненужных поступков, расскажет о том, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости вас ждут, и о самых актуальных рекомендациях для каждого знака Зодиака на неделю.

Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Не отказывайтесь от предложений, которые будут поступать вам в этот период. Среди них может оказаться стоящее! А вот от дальних поездок пока лучше отказаться. В это время вы будете нужны дома. У близких могут возникнуть неприятности, разрешить которые сможете только вы. У вас получится! На этой неделе особенно важно отличать реальные планы от пустой болтовни и прожектерства. Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы воплощению ваших идей в жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок при общении. В среду лучше не вступать в споры и не ссориться с родственниками. Четверг - благоприятный день для продвижения по службе. В пятницу постарайтесь объективно рассчитать свои силы, не переоценивайте свои возможности.

Телец



Период благоприятен для сделок купли-продажи. Но лучше совершать их не самостоятельно, а с помощью агентов. В этот период можно начинать ремонт, но только в том случае, если у вас есть на него деньги. Средств не хватает? Тогда лучше пока не тратиться зря, финансы еще понадобятся. На этой неделе постарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедельник проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по работе. В середине недели придется посвятить больше времени родным, особенно детям. В пятницу доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых затраченных усилий. В субботу можно осчастливить своим присутствием светское общество.

Близнецы



Старайтесь поддерживать связи — как старые, так и новые. Благодаря им вы сможете найти интересную сферу деятельности для себя. Некоторым Близнецам в этот период придется искать вторую работу, чтобы пополнить материальные запасы. В вашей жизни грядут большие перемены! Готовьтесь к ним морально. Именно сейчас вы можете достичь больших успехов в деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захватит вас, подарит общение с интересными людьми и солидную прибыль. Можете не бояться разочарования и того, что много сил и времени будет потрачено впустую. Напротив, ваше усердие заметят и оценят по достоинству.

Рак



Звезды не советуют вам доверять окружающим, даже хорошо знакомым, в ближайшие две недели. Велик риск, что вас обманут, воспользовавшись доверчивостью и наивностью. В любовных отношениях, наконец, установится мир. Используйте этот шанс, чтобы укрепить духовную связь с любимым человеком. На этой неделе вас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и трудным путем. Хорошо бы не пропустить знак, указывающий направление движения на последних метрах, чтобы не проскочить мимо... Имейте в виду, что станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. Среда - благоприятный день для начала самосовершенствования и преображения. В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.

Лев



В этот период вам категорически нельзя переутомляться и нагружать себя работой. Результатом могут стать слабость и ухудшение здоровья. Лучше сделайте акцент на том, что вам приятно. Займитесь творчеством, самореализацией, любимым хобби. Встречайтесь с друзьями, они очень по вам скучают. На этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, в какой-то из областей своей деятельности. Либо вас настоятельно попросят это сделать. Судьба подарит вам некий шанс, может быть - это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы приобретете что-то ценное для себя. Весеннее изменение вашего имиджа позволит вам показать себе окружающим с выигрышной стороны.

Дева



В начале февраля вас может ожидать разочарование — в друзьях или родственниках. Не зацикливайтесь на проблемах, лучше постарайтесь отвлечься. Такой шанс представится — на работе будет достаточно дел и заданий. Проявите себя, показав трудолюбие и результативность. Похвала не заставит себя ждать. На этой неделе многие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь вперед. К концу недели многие дела благополучно решаться, но не стоит торопиться с началом новых проектов. В выходные вам стоит тщательно все проанализировать и постараться исправить возможные недочеты.

Весы



Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь будет буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много. Лучше всего, если вы направите ее в семью. Подарите свою любовь близким. Свободное время посвятите прогулкам на природе или поездкам за город. Это то, что сейчас нужно! Посвятите понедельник и вторник размеренной работе, избегайте перегрузок, лучше не начинать новых дел. В четверг постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой стабильности. Неделя благоприятна для личной жизни и общения с друзьями. Это позволит вам повеселиться от души и узнать много интересного.

Скорпион



Повышение на работе, неожиданная поездка или встреча с будущим возлюбленным — одно из этих событий непременно произойдет в вашей жизни в ближайшее время. В конце января старайтесь меньше конфликтовать. Поссорившись с кем-либо, вам будет трудно восстановить отношения. Наступает благоприятное время для повышения вашего профессионального уровня и авторитета, для карьерного роста и понимания специфики новой работы. Во вторник не пропустите важную информацию, она откроет новые перспективы. В четверг лучше отказаться от поспешности, действуйте в своем ритме. В пятницу благоприятно начинать любые дела, особенно совместно с единомышленниками. Ваши идеи найдут понимание у окружающих.

Стрелец



Вам придется выбирать между семьей и работой. Близкие начнут тянуть одеяло на себя, а начальство будет считать, что вы нужны в офисе. Расставьте приоритеты грамотно. Порадуют дети — обязательно обратите внимание на их достижения. А вот муж расстроит своими неудачами и нежеланием решать проблемы. Пока не настало время для отдыха, сейчас надо приложить усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго и упорно откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться. Не унывайте, начните с малого, и, шаг за шагом, вы сдвинете гору с места. Еще и неплохо заработаете.

Козерог



Период повышенной активности, особенно для Козерогов на руководящих должностях. Забудьте о покое и сне на некоторое время. С 13 по 15 февраля ждите неожиданного известия. Сначала оно покажется вам неприятным, но скоро вы измените свое мнение. И старайтесь не переедать в этот период. На этой неделе вы покажете окружающим пример выдержки и профессионализма. Это замечательная неделя, особенно для людей творческих профессий. Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Новый проект объединит вас и устранит разногласия. Выходные проведите в семейном кругу.

Водолей



Наступает благоприятный период для обновления. Если вы не будете лениться, вы сможете похудеть, выучить иностранный язык, сменить имидж. В первой половине недели не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что ваша сила заключена в магическом, подсознательном влиянии на окружающих. В пятницу не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В воскресенье не стоит выяснять отношения с близкими людьми. Пришло время что-то поменять в жизни: уйти с нелюбимой работы, разорвать связь с нелюбимым мужчиной. Поддержку ищите у близких друзей, они помогут. Эффективными в этот период окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по уходу за собой. Порадуйте себя! А спонсором вашего отдыха пусть станет муж.

Рыбы



В ближайшие дни велик соблазн купить что-нибудь дорогостоящее. Но делать этого категорически нельзя! Лучше заведите себе копилку и начните откладывать деньги. В выходные постарайтесь отдохнуть, отправившись на вечеринку или встречу с друзьями. Вот только алкоголем лучше не увлекаться. Позвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда от вас не денется. Лучше направьте свои силы на то, чтобы наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным и близким. Не задерживайтесь сверхурочно, откажитесь от дальних и сложных командировок. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.



