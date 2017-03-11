В Закарпатье преступник избил кассира магазина и похитил кассу

13.03.2017 (09:33)

Житель Виноградова избил кассира магазина и похитил 7 тыс гривен

28-летний житель Виноградова избил кассира магазина и похитил из кассы 7 тысяч гривен. Сотрудники полиции задержали грабителя и поместили в изолятор временного содержания.

11 марта в виноградовских полицейских с сообщением о грабеже обратилась продавец местного магазина. Женщина рассказала, что в помещение магазина ворвался неизвестный мужчина и забрал из кассы около 7 тысяч гривен. Заявительница пыталась ему помешать, и тогда грабитель нанес ей несколько ударов по лицу.

Работники криминальной полиции Виноградова меньше чем за сутки установили личность и задержали нападавшего – 28 летнего местного жителя.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж, совмещенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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