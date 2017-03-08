В Мукачево преступник ежедневно обворовывал аптеку

10.03.2017 (12:48)

Мукачевец регулярно "чистил" аптеку

Работники криминальной полиции Мукачева задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в совершении ряда краж из одной и той же аптеки. Все похищенные препараты преступник пытался сбывать на рынке.

В полицию обратились из местной аптеки, расположенной по ул.Космонавта Беляева, из сообщения о краже медицинских приборов. Оперативники установили, что данные кражи совершались систематически на протяжении одной недели, то есть, преступник ежедневно заходил в эту аптеку и пользуясь занятостью кассира, воровал с витрины медицинские приборы. Потом он шел с ними на местный рынок и пытался их сбыть.

Работники криминальной полиции задержали 38-летнего преступника. Всего злоумышленник похитил четыре тонометры, стоимость одного достигает 800 гривен.

Сейчас по указанным фактам следователи проводят досудебное расследование. А оперативные работники проверяют задержанного на причастность к совершению остальных преступлений на территории города.

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