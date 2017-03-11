Полиция задержала в Закарпатье иномарку с оружием

13.03.2017 (14:17)

На Закарпатье полицейские нашли оружие в салоне иномарки

В автомобиле марки "Citroen C5", за рулем которого находился 32-летний житель г.Ковель Волинськой области, свалявские полицейские обнаружили травматический пистолет, телескопическую дубинку и нож. Все опасные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

Сегодня ночью свалявские патрульные остановили неподалеку с.Поляна для проверки автомобиль "Citroen C5" иностранной регистрации. За рулем иномарки находился 32-летний житель г.Ковель Волинськой области. Во время проверки документов в салоне автомобиля правоохранители заметили под водительским сиденьем оружие.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Из салона автомобиля полицейские изъяли травматический пистолет с маркировкой "АТМАСА", телескопическую дубинку и нож.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Автомобиль помещен на штрафплощадку Свалявского отделения полиции.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения). Расследование по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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