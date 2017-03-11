Полицейские в Закапатье на выходных обнаружили 3 авто с "левыми" документами (ФОТО)

|Мукачевские полицейские обнаружили 3 авто с поддельными документами
Работники Мукачевского отдела полиции по надзору за безопасностью дорожного движения выявили три транспортные средства в документы которых вызвали сомнения относительно правдивости. Два факта зафиксировано в самом Мукачево и один в Сваляве.
Вечером, 11 марта инспекторы полиции по надзору за безопасностью дорожного движения остановили в Мукачево автомобиль марки «Volkswagen Golf». Во время проверки документов сотрудники полиции заметили, что номер кузова не совпадает с номером, который указан в свидетельстве о регистрации автомобиля.
Того же дня, по вул.Шенборна в Мукачево полицейские остановили автомобиль «Audi A 4», за рулем которого находился 25-летний житель Мукачевского района. Водитель управлял транспортным средством не имея водительского удостоверения. А при проверке документов было установлено, что номерные агрегаты автомобиля не соответствуют транспортному средству.
На следующий день уже в Сваляве полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2102» за нарушения правил дорожного движения. При проверке документов правоохранители заметили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет явные признаки подделки.
Все указанные транспортные средства и документацию на них изъяли следователи. Сами машины помещены на спецплощадку полиции. По всем фактам сейчас проводятся проверки.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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