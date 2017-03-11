Проституция в зоне АТО: Почему женщины так рвутся на Донбасс

14.03.2017 (09:30)

Сeкс на войне — тема деликатная

Сeкс на войне — тема деликатная. О ней не принято говорить, наше постсоветское ханжество мешает поднимать вполне житейские проблемы. Зато эту тему успешно эксплуатируют в российской пропаганде, создавая из украинского военного образ «беспредельщика».

Российские медиа не сдерживают свои сексуальные фантазии, описывая «зверства карателей» по отношению к украинским женщинам, и не стесняются манипулировать фактами.

Удалось пообщаться и с военнослужащими, и с женщинами, которые оказывают сексуальные услуги. И оказалось, что зона военных действий — по обе стороны линии разграничения — это просто Клондайк для занятых в секс-индустрии. Сюда никто никого не гонит — женщины из оккупированных территорий сами рвутся в зону АТО. Потому что спрос большой на их услуги, и заработки хорошие.

Война и бедность создают благодатные условия для проституции. Молодые девушки из сельских районов и из оккупированных территорий, где нет никакой работы, вынужденно обращаются к торговле собственным телом. Профессии нет, а выживать как-то надо. Женщины начинают заниматься проституцией ради того, чтоб прокормить себя и свою семью, а военные и с одной, и с другой стороны для них – основной источник дохода. Правда, украинских военных любят все-таки больше. «Они добрее, и денег у них сейчас больше», — говорят те, кто отправился в зону АТО торговать собой.

На прифронтовой территории вокруг этого вида заработка возникла целая инфраструктура — публичные дома, замаскированные под сауны и массажные кабинеты.

Собеседник — Михаил, сержант Национальной гвардии. Его подразделение расположено недалеко от Мариуполя. Михаил утверждает, что таксисты, работающие в прифронтовой зоне, могут «достать что угодно». Для местных жителей война стала и бедой, и… источником доходов.

«Я много раз слышал от местных, что если бы не военные, они бы умерли с голоду, — говорит Михаил. — Спиртное, продукты, товары первой необходимости, сигареты — все это можно купить у местных. Мы покупаем — они зарабатывают. А если нужна женщина, то достаточно позвонить таксисту».

Расценки на услуги интимного характера разные. Военнослужащие одного из подразделений ВСУ сообщают, что за обычный секс они платят от 200 гривен.

Среди женщин, вынужденных зарабатывать своим телом, преобладают 20-30-летние женщины, чаще всего матери-одиночки. Они не держат в руках оружие, но постоянно находятся на линии огня, рискуют так же, как и военные, и считают свою миссию на фронте не менее важной, чем военные операции.

«До войны и подумать не могла, что пойду на панель, – рассказывает одна из путан, переселенка из оккупированного N (женщина просила не называть город). Сейчас она живет в Мариуполе. – А терять уже нечего – лучше под мужиком умереть, чем сдохнуть где-то в нищете в подвале. Военных люблю, всегда встречаю их словами «Слава Украине!» – Они улыбаются мне в ответ и выкрикивают: «Героям слава!» Я молюсь за целостность Украины и делаю все возможное, чтобы парни тут не спились или не сошли с ума, а целыми вернулись в свои семьи», — говорит женщина.

Такие, как она, кружат около линии фронта, продают свои услуги военным и между собой шутят о древнейшей профессии: мол, каждый помогает армии как может.

В местные кабаки в Мариуполе захаживают военные, а вечером туда подкатывают «ночные бабочки». Красивые и молодые, прохаживаются, сидят у стойки бара, к ним подходят, рассматривают и выбирают. Девчонкам по 20-30 лет, без работы, без образования, с детьми. Денег им отваливают за раз до 500 гривен. Местные конкурентки их не любят. Ведь многие сожительствуют с солдатами за тушенку и другие продукты, которые потом продают. Солдаты много не дают.

А еще путаны ищут клиентов возле банкоматов — в день получения зарплаты.

Девушка, с которой автору удалось поговорить по душам, попросила об анонимности и рассказала свою историю.

Нина (назовем ее так) приехала к своему парню. Забеременела, родила. Осталась одна. Выплаты одинокой матери и пособие на ребенка хватает только на то, чтобы заплатить за квартиру. После встречи с клиентом — служащим Национальной гвардии в доме появились продукты и деньги. Женщина планирует заработать столько денег, чтобы хватило на квартиру, и уехать далеко отсюда. Мечтает встретить такого человека, который увезет ее подальше от всего этого.

Денег путанам-переселенкам надо немало. «Квартира в городе обходится в 2500 гривен. А еще надо быть в форме и хорошо выглядеть. Для этого нужны деньги и потому в день обслуживаю 4-5 человек. Много денег приходится тратить на контрацептивы и другие мед. препараты, потому что «укропы» презервативами пользоваться не любят. Так что все приходится покупать самим», — говорит девушка.

«Приезжают вояки сюда чистыми и здоровыми, а гадость могут подцепить уже здесь и домой с собой увозят не только воспоминания о Донбассе», — рассказывают собеседники в рядах ВСУ.

Основной причиной распространения венерических заболеваний в зоне АТО называют стихийно возникшую секс-индустрию, в которую вовлечены женщины, ранее не занимавшиеся проституцией, а потому не имеющие опыта, халатно относящиеся к своему здоровью.

Более того, многие из этих женщин имеют мужей и родственников, которые воюют против Украины в составе незаконных вооруженных формирований. Эти женщины рискуют на передовой. Рискуют погибнуть от пули сепаратиста. Они рискуют заболеть. Они рискуют попасть под расправу своих родственников, служащих наемниками в «ДНР/ЛНР».

Эти женщины в зоне АТО остаются наиболее уязвимой группой мирного населения.

Виктор Петрич

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