Закарпатских венгров будут лишать гражданства Украины

14.03.2017 (10:12)

Президент Порошенко решил инициировать наказание за двойное гражданство

Вчера, 13 марта, президент Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект №6175 относительно решения вопроса с двойным гражданством. И этот законопроект признан, как неотложный, то есть, должен быть рассмотрен в кратчайшие сроки.

В этом законопроекте четко установлено, что если лицо имеет другое гражданство, то будет лишен украинского гражданства.

Как известно, в Украине запрещено двойное гражданство, однако в законодательстве не предусмотрено никаких санкций за то, что у кого-то есть паспорт другой страны. Этим много кто пользуется, особенно на Закарпатье.

Некоторые политологи утверждают, что инициатива Петра Порошенко касается в основном нардепов и чиновников высокого ранга, ведь известно, что именно у многих депутатов есть паспорта других стран, а недавно стало известно о наличии у отстраненного председателя ДФС Романа Насирова британского паспорта.

Однако, в первую очередь, инициатива президента, в случае принятия Радой законопроекта 6175, ударит по простым гражданам в Закарпатье. Не является секретом, что более 100 тысяч венгерских паспортов было выдано жителям Закарпатья, которые имеют венгерское корни. Благодаря этому венгерскому паспорту, закарпатские венгры получили больше возможностей для пользования преимуществами Венгрии и Евросоюза в трудоустройстве, образовании, получении медицинских услуг, путешествий, социальной помощи и многое другое. Много закарпатцев с таким паспортом оформили себе пенсии в Венгрии, но продолжают жить в Закарпатье.

Не исключено, что инициатива Петра Порошенко связана с определенным нагнетанием ажиотажа вокруг языкового вопроса и является местью собственно закарпатским венграм. Как известно, украинская власть инициировала изменения в языковом законодательстве, которые, по мнению венгров Закарпатья, являются дискриминационными и будут ударом для использования языков нацменьшинств.

И вот сейчас, когда Венгрия, а в том числе и венгры Закарпатья, отмечают очередную годовщину революции и начало освободительной борьбы 1848-49 годов, Петр Порошенко наносит удар.

Несмотря на то, что значительная часть депутатов Верховной Рады также имеют паспорта других стран, то трудно дать прогнозы, поддержит ли Верховная Рада законопроект президента. Если закон все-таки пройдет, то это будет большим ударом по тем ста тысячам закарпатцев, которые получили паспорта Венгрии. Правоохранительные структуры будут их выявлять и лишать украинского гражданства. При этом большинство закарпатцев с венгерскими паспортами не готовы лишиться гражданства Украины, бросить работу и дома. Это большая проблема с непредсказуемыми последствиями. И это вызов власти Венгрии.

Степан Форкош

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Двойное гражданство представляет опасность для Украины



