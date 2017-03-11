Правительство прислало Автодору выговор, теперь будем латать им дороги, - Москаль

14.03.2017 (12:08)

Вместо финансирования Киев отправляет на Закарпатье выговор, - Москаль

С начала года Киев так и не начал финансирование ремонта разбитых закарпатских дорог.

– В прошлом году деньги приходилось выбивать «с кровью», однако все дороги, где проводился качественный ремонт с заменой сплошного асфальтового покрытия, выдержали зимние морозы, – отмечает Геннадий Москаль. – Погода уже позволяет начинать ремонт и в этом году, в первую очередь мы запланировали восстановить вдребезги разбито фурами дорожное покрытие из Сильця до Виноградова (особенно отрезок в Больших Ком'ятах, который капитально не ремонтировался более двадцати лет и сейчас напоминает лунный пейзаж). Однако денег на объявление тендера нет. Более того, «дорожный эксперимент», в который Закарпатье включили с начала года, и который предусматривает направлять 50 процентов средств от перевыполнения таможенных поступлений на ремонт дорог, не действует.

Уже середина марта, а правительство все еще не привело таможне плановые показатели поступлений, поэтому мы не знаем, заработали что-то на дороги. Финансирование проектов (в том числе дорожных) Государственного фонда регионального развития начнется не ранее июня или июля, поэтому денег тоже нет. В прошлом году я просил премьер-министра Украины передать в подчинение областных госадминистраций территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти включительно со Службой автомобильных дорог, поскольку их работу следует контролировать на местах, а не в Киеве (см. документ ниже). И показать этим пример настоящей, а не мнимой децентрализации в Украине. Никакого ответа на обращение не поступило до сих пор. Вместо финансирования дорог правительство выписал автодора выговор за некачественный ремонт – вот и вся реакция Киева на закарпатские дороги разбиты и наши многочисленные просьбы начать наконец финансирование ремонтных работ. Контроль за качеством работ – это очень важно, но качественный ремонт можно сделать только за соответствующие деньги, а не те копейки, которые мы можем выделить из местных бюджетов. Когда вместо финансирования Киев отправляет на Закарпатье выговор, это напоминает театр абсурда, поэтому мы будем действовать аналогично – возьмем этот выговор и начнем латать им разбитые закарпатские дороги!

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Капитально отремонтированные дороги на Закарпатье после зимы в отличном состоянии









