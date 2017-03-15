В Закарпатье расцвела Долина нарциссов

15.03.2017 (08:07)

Первыми тянутся к солнцу подснежники и шафраны

Уникальная долина, расположенная вблизи Хуст в урочище Киреши начинает цвести сразу после схода снега.

Кроме самих нарциссов, на территории заповедника произрастает почти 500 видов различных растений, среди которых 15 краснокнижных видов цветов, 16 видов орхидей... а еще – там большое разнообразие животных, насекомых, земноводных.

Уже в первые дни марта Долина нарциссов начинает буйствовать... Первыми тянутся к солнцу подснежники и шафраны. Их там большое разнообразие. А вот туристов в это время немного. Лишь единичные посетители и местные жители приходят любоваться роскошной красотой даров природы.

Хотя вход на территорию заповедника платный только во время цветения самих нарциссов.

Интересно, что о первоцвет в Хусте существует своя, не присуща больше ни одному региону, легенда. Согласно повествованию, местный богач положил глаз на красивую бедную девушку, однако она любила своего соседа, который был ей ровней. Не хотела Мария связывать судьбу с господином и отвергала его ухаживания. Тогда он подкараулил девушку, когда она возвращалась с подружками из города, похитил ее. Узница сидела Мария в темнице Хустского замка и горько плакала. Степану правдами-неправдами как-то удалось ночью вызволить девушку, однако на рассвете господин нашел влюбленных и, пылая яростью, застрелил обоих. На месте, где пролилась кровь Марии выросли белые хрупкие подснежники, а там, где забагряніла кровь Степана, выросли синие нежные шафраны. Увидев чудо, побеждено любовью сердце господина не выдержало и разорвалось.

Эту легенду часто рассказывают дети туристам.

Кстати, сами нарциссы в прошлом году распустились на две недели раньше. Ожидается, что этой весной они также расцветут в конце апреля – начале мая.

А вот срывать как нарциссы, так и подснежники и шафраны запрещено. За их уничтожение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размером от 510 до 1700 гривен.

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В Закарпатье Колочава утопает в цветущих шафранах (ФОТО)



