Житель Чехии нашел в Ужгороде свой угнанный автомобиль

|Гражданин Узбекистана прогуливаясь по Ужгороду нашел свой угнанный автомобиль
В полицию Ужгорода обратился гражданин Узбекистана житель Чешской республики, который сообщил, что неизвестное лицо 20 января похитил его автомобиль «Mazda-6».
Вчера во время прогулки по Ужгороду он сам нашел свой ранее угнанный автомобиль.
Полиция автомобиль поместили на штраф - площадку и сейчас устанавливает все обстоятельства похищения.
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