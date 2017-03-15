На Закарпатье люди живым коридором перекрыли дорогу лесовозам (ВИДЕО)

15.03.2017 (10:08)

На Ужгородщине активисты перекрыли дорогу лесовозам

Рейтинг: 1

С одной стороны – лесовозы, с другой – местные активисты. Проезд автомобилей загруженных древесиной, перекрыли живым коридором. Таким образом, они решили выразить свой протест против вырубки леса и разрушения дорог крупногабаритным транспортом.Активисты села Пацканево на Ужгородщине устроили протест прямо на дороге, по которой крупногабаритные машины везут срубленный лес.Покидать место протеста активисты не собирались и в течение всей ночи. Уже на следующий день журналисты связались с лесничим Анталовецького лесничества, который пояснил, что все рубки на этом участке действительно нормативные. А вот проблему с разрушением дорог будут решать.Местные говорят, их дороги разрушаются, дома трещат. Тем временем в лесничестве уверяют, что уже вскоре лесовозы будут ездить по объездной дороге.Больше о проблеме – в видеосюжете: