Задолженность закарпатцев за газ выросла в 3 раза (ВИДЕО)
15.03.2017 (15:05)
Долги за газ вызваны подорожанием газа
Основная причина роста долгов за зиму - увеличение объемов потребления, которые выросли в полтора раза, а также недоплата вызвана и подорожанием газа.
К тому же, в прошлом году 1200 кубов газа, фактически, были по льготной цене. Этого отопительного периода такого не было – весь объем потребленного начислялся по единой цене – 6 гривен 88 копеек.
А вот повлиять на должников сложно. Тем, кто задолжал много – отключают газоснабжение. В 2016-м таких было 2000.
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