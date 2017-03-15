Задолженность закарпатцев за газ выросла в 3 раза (ВИДЕО)

15.03.2017 (15:05)

Долги за газ вызваны подорожанием газа

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Основная причина роста долгов за зиму - увеличение объемов потребления, которые выросли в полтора раза, а также недоплата вызвана и подорожанием газа.К тому же, в прошлом году 1200 кубов газа, фактически, были по льготной цене. Этого отопительного периода такого не было – весь объем потребленного начислялся по единой цене – 6 гривен 88 копеек.А вот повлиять на должников сложно. Тем, кто задолжал много – отключают газоснабжение. В 2016-м таких было 2000.Больше у видеосюжете: