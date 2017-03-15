Венгрия выделяет 20 млрд форинтов на развитие экономики Закарпатья

15.03.2017 (16:49)

Левенте Мадьяр отметил, что Украина может рассчитывать на солидарность Венгрии

Об этом заявил Левенте Мадьяр, государственный секретарь ответственный за дипломатические и экономические вопросы Министерства иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии, 15 марта в Берегово на мемориальной церемонии с нагодня Дня памяти Революции и борьбы за свободу 1848-49 годов венгерского народа.

Левенте Мадьяр также отметил, что Украина и дальше может рассчитывать на солидарность Венгрии, а также, что Венгрия и Европа неутомимо выступать за упражнение венгерского национального меньшинства края.

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