На Закарпатье выжигают Долину нарциссов (ФОТО)

|В Закарпатье горит уникальная Долина нарциссов
Возле Хуста из-за сожжения сухостоев горит Долина Нарциссов, туристическая изюминока Закарпатья уже частично выгорела.
Долина нарциссов - это туристическая визитка Закарпатья. Сейчас везде закарпатцы сжигают сухую траву на полях. Системы штрафов не существует. Наказаний за причиненный природе вред - нет. Такова реальность.
Тем временем, туристы из разных областей уже заранее покупают туры на Закарпатье, чтобы посмотреть на это чудо природы. Но будет чему цвести в этом году – пока остается загадкой.
Фото с горящей долины нарциссов в соцсети ФБ разместила журналист Алла Хаятова.
"Это Долина нарциссов! Слов нет...", - прокомментировала фото журналист.
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Долина нарциссов - жемчужина Закарпатья
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