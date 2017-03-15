На Закарпатье выжигают Долину нарциссов (ФОТО)

15.03.2017 (17:49)

В Закарпатье горит уникальная Долина нарциссов

Возле Хуста из-за сожжения сухостоев горит Долина Нарциссов, туристическая изюминока Закарпатья уже частично выгорела.

Долина нарциссов - это туристическая визитка Закарпатья. Сейчас везде закарпатцы сжигают сухую траву на полях. Системы штрафов не существует. Наказаний за причиненный природе вред - нет. Такова реальность.

Тем временем, туристы из разных областей уже заранее покупают туры на Закарпатье, чтобы посмотреть на это чудо природы. Но будет чему цвести в этом году – пока остается загадкой.

Фото с горящей долины нарциссов в соцсети ФБ разместила журналист Алла Хаятова.

"Это Долина нарциссов! Слов нет...", - прокомментировала фото журналист.

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Долина нарциссов - жемчужина Закарпатья



