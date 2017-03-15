Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке Ужгорода (ФОТО)

|В Ужгороде горела многоэтажка
Сегодня, 16 марта в 10:55 ужгородским спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на улице Грушевского в Ужгороде.
О том, что с крыши городской многоэтажки идет сильный дым, в Службу спасения «101» в телефонном режиме сообщили рядовые граждане.
Для ликвидации на место было направлено 3 дежурные отделения 14-й государственной пожарно-спасательной части областного центра. Выяснилось, что в міжбудинковому деформационном шве на площади около 50 кв. м загорелся мусор. Это и стало причиной большой задымленности.
В 11:20 пожарные локализовали пожар, а в 14:04 ее ликвидировали. Процесс тушения осложнялся большим количеством мусора. Всего работало 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Окончательная причина устанавливается. Одной из версий возникновения возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Погибших и травмированных нет.
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