Насирова выпустили на свободу за 100 млн гривен

17.03.2017 (09:16)

Романа Насирова выпустили из СИЗО

Отстраненный от должности председатель ГФС Роман Насиров в ночь с 16 на 17 марта вышел из СИЗО на свободу. НАБУ не исключает, что он может сбежать.

Жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн долларов. Это рекордная сумма среди тех, которые когда-либо вносили украинские чиновники.

"Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уже быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше, будет больше возможностей через общение со СМИ, еще раз проверить всю информацию, она значит, что есть в подозрении, и быстро доказать свою невинность", – заявил Насиров.

Насирову надели на ногу электронный браслет. Кроме того, он сдал паспорта, которые позволяют выехать за границу. Других ограничительных мер НАБУ не может применить, ведь не имеет таких полномочий. Поэтому в бюро не исключают, что отстраненный председатель ДФС может сбежать из Украины.

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