На Закарпатье стартует весенний призыв на срочную службу в ВСУ

|ОписаниеОписаниеНа Закарпатье начинается призыв на срочную службу ВС Украины
Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Юноши, которым исполнилось 18 лет, но которые еще не достигли 20-летнего возраста, имеют право на отсрочку до достижения ими призывного возраста.
Граждане, которые призываются на срочную военную службу и отправляемых в войска получат денежную помощь в размере двух минимальных заработных плат, а это 6400 гривен. Новинкой весеннего призыва является и то, что за призывником сохраняется место работы и заработная плата на весь период службы. Но это при условии, что он был официально трудоустроен. Срок пребывания на службе на уровне общего страхового стажа и стажа государственной службы.
Выпускники военных кафдр призванные на срочную службу не будут, поскольку после окончания они получают офицерское звание и состоящие на учете офицеров запаса.
Право на отсрочку от службы имеют только определенные категории граждан:
· Лица, которые не достигли 20-летнего возраста.
· Лица, которые учатся в высших учебных заведениях с дневной формой обучения.
· Кто имеет непрацездатну мать или отца, или другого родственника.
· Имеет ребенка в возрасте до трех лет
· Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери)
· Имеет двух и более детей
· Имеет беременную жену или жену-инвалида
· Является сиротой
· Имеет временные проблемы со здоровьем
· Если родной брат служит в это же время в армии
· Младше 21 года и при этом получает образование по дневной форме
· Учителя (на весь период работы по специальности)
· Медики (на весь период работы по специальности)
· Священники (на весь период работы по специальности)
· Полицейские (на весь период работы по специальности)
· Подозреваемые в уголовных преступлениях
Освободить от службы могут непригодных по состоянию здоровья, молодых людей старше 27 лет и тех, кто получил военное звание на военных кафедрах в ВУЗах.
За уклонение от призыва на срочную службу юношам грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат об изменении места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен.
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Осенний призыв на срочную службу в Украине завершился в декабре
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