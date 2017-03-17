На Закарпатье стартует весенний призыв на срочную службу в ВСУ

17.03.2017 (11:13)

ОписаниеОписаниеНа Закарпатье начинается призыв на срочную службу ВС Украины

Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет. Юноши, которым исполнилось 18 лет, но которые еще не достигли 20-летнего возраста, имеют право на отсрочку до достижения ими призывного возраста.

Граждане, которые призываются на срочную военную службу и отправляемых в войска получат денежную помощь в размере двух минимальных заработных плат, а это 6400 гривен. Новинкой весеннего призыва является и то, что за призывником сохраняется место работы и заработная плата на весь период службы. Но это при условии, что он был официально трудоустроен. Срок пребывания на службе на уровне общего страхового стажа и стажа государственной службы.

Выпускники военных кафдр призванные на срочную службу не будут, поскольку после окончания они получают офицерское звание и состоящие на учете офицеров запаса.

Право на отсрочку от службы имеют только определенные категории граждан:

· Лица, которые не достигли 20-летнего возраста.

· Лица, которые учатся в высших учебных заведениях с дневной формой обучения.

· Кто имеет непрацездатну мать или отца, или другого родственника.

· Имеет ребенка в возрасте до трех лет

· Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери)

· Имеет двух и более детей

· Имеет беременную жену или жену-инвалида

· Является сиротой

· Имеет временные проблемы со здоровьем

· Если родной брат служит в это же время в армии

· Младше 21 года и при этом получает образование по дневной форме

· Учителя (на весь период работы по специальности)

· Медики (на весь период работы по специальности)

· Священники (на весь период работы по специальности)

· Полицейские (на весь период работы по специальности)

· Подозреваемые в уголовных преступлениях

Освободить от службы могут непригодных по состоянию здоровья, молодых людей старше 27 лет и тех, кто получил военное звание на военных кафедрах в ВУЗах.

За уклонение от призыва на срочную службу юношам грозит ограничение свободы на срок до трех лет. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат об изменении места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен.

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Осенний призыв на срочную службу в Украине завершился в декабре



