Возле Ужгорода женщина на "ЗАЗ" кувыркнулась на крышу (ФОТО)

17.03.2017 (11:28)

ДТП врзле Ужгорода: "ЗАЗ" перевернулся на крышу

Вероятной причиной называют наезд на яму на дороге, отчего автомобиль потерял сцепление с покрытием.

Женщина за рулем "ЗАЗ" как раз ехала в больницу, однако попала туда раньше чем ожидала и в тяжелом состоянии.

Также есть еще пострадавшие с меньшим количеством травм. Всех забрала "скорая".

На месте работают патрульные полицейские, которые и назвали йморівну версию аварии из-за наезда автомобилем на яму.

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