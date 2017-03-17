Европа стала на защиту украинских рабов с двойным гражданством

|Европа призвала Украину одуматься о наказании за двойное гражданство
В Европе призвали президента Петра Порошенко отозвать свой законопроект, с помощью которого граждан смогут лишать паспортов Украины.
Официальное заявление представителей Фонда «Евромайдан-Варшава» опубликовали на соответствующей странице в Facebook.
По мнению активистов фонда, экономическая эмиграция украинцев в страны Евросоюза началась именно потому, что в течение 25 лет независимости ни одна украинская власть не ставила своим приоритетом благосостояние своих граждан.
«Большинство чиновников заботились и продолжают заботиться о собственных карманах. Это привело к тотальному обнищанию рядовых украинцев, которые были вынуждены покинуть родину», — говорится в тексте заявления.
В Фонде обеспокоены «содержанием, способами и темпами продвижения законопроекта №6175 в Верховную Раду Украины». Там также заявляют, что граждане Украины получают документы других стран, не потому что хотят отказаться от Украины, а потому что это облегчает их жизнь в условиях эмиграции.
Кроме того, представители организации напомнили, что подобный вопрос требует широкого обсуждения.
Активисты призвали все зарубежные организации объединиться в протесте против принятия законопроекта №6175.
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