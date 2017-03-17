Нардеп Роберт Горват рассказал о растаможке б/у авто

17.03.2017 (17:16)

Роберт Горват

Растаможка на б/у автомобили с применением сниженных ставок акцизного сбора действует с 1.08.2016, - то есть, уже больше полугода.

Срок относительно небольшой, но вполне достаточный для подведения первых итогов по результатам работы закона №1389-VIII «О внесении изменений в п. 5 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении транспортных средств», ранее известного как законопроект №3251. Для того, чтобы вспомнить с чего все начиналось, узнать каковы первые результаты работы этого закона и варианты решения новых проблем на авторынке, мы пригласили автора документа – народного депутата Роберта Горвата.

Роберт Иванович, почему у Вас возникла идея что-то изменить в сфере автомобильного налогового законодательства?

- Разработка законопроекта №3251 была начата мной еще в мае 2015 года, после заседания комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, на котором был провален законопроект №1393, направленный на увеличение сроков транзита до месяца для транспортных средств. Его принятие могло бы частично решить проблему так называемых «пресичников», но эта инициатива не нашла поддержки среди большинства народных депутатов.

Требовалось решение нарастающей проблемы, и тогда был создан «3251», который был внесен мной в Верховную Раду 7 октября 2015 года. Документ прошел довольно непростой путь до момента вступления в силу. У него сразу же появились противники - представители автопроизводителей и дилеров новых авто. После прохождения профильного комитета 9 декабря 2015 года, была проведена медийная кампания, направленная на дискредитацию этой инициативы.

Главный тезис, который тиражировался тогда в СМИ - в случае снижения стоимости растаможки на автомобили с пробегом, продажи новых машин упадут в 2-3 раза, что приведет к резкому снижению доходов в госбюджет. Ряд экспертов даже обвинял 93 соавторов данного законопроекта в лоббировании импорта подержанных авто из России. И все же, несмотря на немалое сопротивление, нам удалось добиться принятия з/п №3251 и подписания его Президентом, хотя и с рядом ограничений. Пришлось пойти на некоторые компромиссные решения, но если бы мы тогда не согласились на такой вариант, то законопроект был бы провален, или же отложен в долгий ящик, как это неоднократно происходило с подобными инициативами все предыдущие 15 лет.

Как обстоят дела со статистикой - стали ли пригонять автомобилей больше после снижения акциза?

- В 2016 году было импортировано в Украину 22 235 подержанных легковых авто, с которых оплачено около 2,3 млрд. налогов. Из этого количества 70% было ввезено после 1 августа. Для сравнения, в 2015 году было ввезено 23 114 авто и уплачено налогов на сумму около 2 млрд. грн. Важен тот факт, что 15 тыс. ввезенных за 2015 год авто с пробегом соответствовали экологическому стандарту Евро-4, но с 1 января 2016 года ввозить такие транспортные средства стало запрещено. Поэтому, если бы с 1 августа закон №1389-VIII не заработал, то количество импортированных подержанных ТС было бы существенно меньшим, и, соответственно, бюджет в 2016 году недополучил бы значительные налоговые поступления.

Если проанализировать динамику импорта, то следует ожидать, что за год действия данного закона будет ввезено около 35-40 тыс. подержанных авто. Вместе с этим, импорт новых автомобилей, по данным ГФС, в 2016 году, несмотря на «апокалиптические» прогнозы противников моего закона, вырос на 65% по сравнению с 2015 годом. То есть, снижение стоимости растаможки б/у автомобилей не привело к падению рынка новых.

Насколько нам известно, основная масса ТС с пробегом импортировалась со стран ЕС. А сколько автомобилей было пригнано из РФ и Беларуси?

- В ответ на мое депутатское обращение ГФС предоставила информацию по ввозу в 2016 году подержанных легковых авто из России и Беларуси. С территории этих стран было ввезено всего 536 авто. Поэтому информация о массовом ввозе подержанных авто с территории страны-агрессора, в том числе с территории Беларуси, не соответствует действительности. Очевидно, что все аргументы против нашего закона №1389-VIII были безосновательными, а основной их целью было лоббирование бизнес-интересов определенных лиц.

В целом, количество ввезенных авто с пробегом выросло не настолько, насколько можно было бы ожидать при снижении заградительного акциза примерно в 20 раз. Почему население не активизировалось настолько, чтобы «пригон» вырос в 2, 3 или 5 раз?

- Нам нужно наконец понять, что люди покупают то, на что есть деньги. Если сейчас в Украине экономический кризис и низкий уровень доходов, то больший интерес будет к подержанным авто, а чрезмерные налоги и административное давление приведут разве к уходу данного рынка в тень. И наоборот: при росте экономики и, соответственно, уровня жизни граждан, структура продаж изменится в пользу новых автомобилей. Бизнес должен приспособиться к этим условиям и параллельно с новыми авто продавать бывшие в употреблении. Для этого нами и был принят закон о трейд-ин, который позволил официальным дилерам создать комиссионные площадки.

Такая модель автомобильного бизнеса успешно работает во всем мире, это цивилизованные правила в условиях рыночной экономики, которую мы строим уже долгие 25 лет. Но, внесенные в Закон №1389-VIII ограничения сдерживают развитие этого сегмента автомобильного рынка, а комиссионные площадки функционируют около границ на территориях соседних государств. Соответствующая законодательная инициатива, которая может снять эти ограничения, уже зарегистрирована в Верховной Раде.

«Покупают то, на что есть деньги» и «уход рынка в тень» - возможно, эти факторы стали основой для появления нового сегмента авторынка, называемого в народе «польские бляхи», как Вы считаете?

- Чтобы понять причины возникновения в Украине такого явления как «автомобили на иностранной регистрации» достаточно зайти на любой европейский сайт с объявлениями по продаже б/у авто и сравнить цены на аналогичные модели с теми, которые присутствуют у нас на автомобильном рынке. Стоимость растаможки подержанного авто в некоторых случаях достигает 2-3 и более стоимостей самого автомобиля, в то время как для новых ТС налоговая нагрузка составляет около 40%, где львиную долю имеет акцизный налог.

Кстати, 1 января 2016 в Украине был введен экологический стандарт Евро 5, который сделал невозможным ввоз ТС старше 2010 года выпуска, а машины 5-6-летнего возраста недешевые и за границей. Именно по этим причинам, - плюс следует учесть сложную экономическую ситуацию, - мы и получаем ответ на вопрос, почему с каждым годом на наших дорогах появляется все больше автомобилей на польских, литовских, болгарских и других номерах.

Есть ли пути решения вопроса с постоянно растущим количеством автомобилей на иностранной регистрации?

- По информации предоставленной ДФС на мое депутатское обращение в 2016 году в Украине насчитывалось 116 830 легковых автомобилей на иностранной регистрации ввезенных нашими гражданами с целью транзита, и 592 457 легковых авто в режиме временного ввоза. Осенью 2016 по инициативе Геннадия Геннадиевича Москаля на базе нашего комитета был проведен ряд встреч рабочей группы по решению проблемы автомобилей с иностранной регистрацией. Тогда специалистами комитета, по поручению уважаемой Нины Петровны Южаниной, был разработан механизм решения этого вопроса путем предоставления таким автовладельцам условного частичного освобождения от обложения таможенными платежами.

Все наработки рабочей группы в дальнейшем легли в основу законопроекта № 5567 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования)». Но поддержку этого законопроекта в профильном комитете и депутатами в Верховной Раде в целом еще придется поискать. Если вдруг это решение не наберет достаточно голосов в Верховной Раде, то я инициирую другой законопроект, который позволит поставить на украинскую регистрацию такие транспортные средства, с уплатой разового платежа. Этот вариант обсуждается в экспертной среде. Так или иначе, проблема будет решена, и я буду продолжать работать над «деабсурдизацией» автомобильного рынка в Украине.

Проблема «автомобилей на иностранной регистрации» окончательно исчезнет только тогда, когда рядовой украинец сможет купить нужное ему авто по цене не выше средней в Европе, для чего должен быть создан цивилизованный рынок подержанных машин. Польша, Словакия, Чехия, Балтийские страны в свое время прошли этот путь и провели либерализацию ввоза доступных б/у авто. Когда говорят, что открытие рынка для авто с пробегом добьет национального производителя, то возникает риторический вопрос: если так сложно конкурировать с европейским «автохламом», то как же тогда конкурировать с иностранным автопроизводителем?

Уже более двух лет единственный завод, который осуществлял мелкоузловую сборку и полномасштабное производство, ПАО "ЗАЗ", фактически не выпускает легковых ТС, а последний по-настоящему отечественный автомобиль «Таврия» был снят с конвейера еще в 2011 году. Поэтому, для того чтобы развивать эту отрасль, мы должны не закрывать наш рынок, а создавать привлекательные условия, чтобы в Украине свои заводы размещали мощные мировые автоконцерны, производство которых будет экспортоориентированным и конкурентоспособным на международных рынках. Хорошим примером в таких начинаниях может послужить опыт Словакии, где сегодня ежегодно производится около 1 млн. автомобилей, при этом стоимость растаможки подержанных авто значительно ниже, чем в Украине.

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Как можно ездить на нерастаможенных авто не нарушая закон? (ВИДЕО)



