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В Венгрии проходят массовые проверки на дорогах

18.03.2017 (13:53)
С пятницы по воскресенье в Венгрии проводят рейды на дорогах
С пятницы по воскресенье в Венгрии проводят рейды на дорогах

Акцию организует Европейская сеть соблюдения правил дорожного движения (TISPOL).

С пятницы по воскресенье в рамках Всевенгерского рейда правоохранители будут проверять в первую очередь использование ремней безопасности, детских кресел и шлемов участниками транспортного движения, - сообщает Главное управление полиции Венгрии.

Обращают внимание водителей на то, что неиспользование так называемых пассивных средств безопасности часто приводит к летальным случаям на автотрассах.

Параллельно с этим транспортные средства будут проверяться на наличие в них нелегалов, наркотиков, оружия, других контрабандных товаров.

Подобные “смотрины” TISPOL проводит два раза в год.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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