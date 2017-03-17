Законопроект Порошенко может отделить Закарпатье

18.03.2017 (15:21)

Из-за инициативы Порошенка Закарпатье может взбунтоваться, - Садовый

Законопроект от президента Петра Порошенко о двойном гражданстве может взбунтовать и отделить Закарпатье, где большой процент населения имеют по два паспорта.

Об этом в интервью рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По словам Садового, 30-40% жителей Закарпатской области имеют паспорта других государств.

"Практически все, кто занимается бизнесом на Закарпатье имеют еще один паспорт. Думаю, процентов 30-40% в той области являются гражданами не только Украины", - рассказал городской председатель Львова.

Садовый отметил, что лишение гражданства этих людей приведет к тому, что в некоторых районах Закарпатья будут жить только граждане других стран.

"И что тогда? Территории будем отдавать? Или что? На Банковой никто не думает стратегически", - добавляет мэр Львова.

Также Садовый отметил, что законопроект президента станет проблемой для диаспоры, поддержка которой сейчас необходима Украине.

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