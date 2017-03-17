На кого готовил покушение ужгородский снайпер? (ФОТО)

18.03.2017 (17:08)

Полиция изъяла нелегальное оружие в доме ужгородца

Пистолет «Вальтер», винтовка с оптическим прицелом и патроны, все это обнаружили сотрудники полиции во время обыска в доме 45-летнего жителя Ужгорода.

Сотрудники полиции осуществили вчера санкционированный судом обыск в доме 45-летнего жителя г.Ужгорода, во время которого обнаружили и изъяли нелегальное оружие. В частности, пистолет «Вальтер» с пятью патронами, винтовку с оптическим прицелом, а также патроны.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска нашли в квартире воровские отмычки, кусачки и другое оборудование, которое может использоваться для совершения преступлений. А еще – полтора десятка мобильных телефонов, ювелирные изделия с бирками и тому подобное. Откуда это все добро у хозяина жилища и зачем понадобилось ему, должно установить следствие.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

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