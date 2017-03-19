Карпаты весной с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

Читают
Комментируют
Вся лента
Это читают
Европа стала на защиту украинских рабов с двойным гражданством
Просмотров: 17,008
Законопроект Порошенко может отделить Закарпатье
Просмотров: 7,190
На Закарпатье открылся новый завод по производству асфальта (ВИДЕО)
Просмотров: 4,534
25 МАРТА С БОЛЬШИМ СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В УЖГОРОДЕ ВЫСТУПИТ НАТАША МОГИЛЕВСКАЯ!
Просмотров: 2,014
Трамп принуждал Меркель закончить войну на Донбассе и помириться с Путиным
Просмотров: 1,791
Ани Лорак : Есть человек в Украине, который скажет, что за эти три года мы стали жить лучше?
Просмотров: 1,148
На кого готовил покушение ужгородский снайпер? (ФОТО)
Просмотров: 1,070
В Венгрии проходят массовые проверки на дорогах
Просмотров: 1,053
З 1 квітня в Україні знову подорожчає електроенергія
Просмотров: 1,022
Это комментируют
Digital Globe : Журналисты вычислили направление главного удара Путина по Украине
Комментариев: 7
Европа стала на защиту украинских рабов с двойным гражданством
Комментариев: 6
На Закарпатье стартует весенний призыв на срочную службу в ВСУ
Комментариев: 3
Трамп принуждал Меркель закончить войну на Донбассе и помириться с Путиным
Комментариев: 3
В президентских выборах во Франции примут участие 11 кандидатов
Комментариев: 3
На кого готовил покушение ужгородский снайпер? (ФОТО)
Комментариев: 3
Те , кто шипит галицким акцентом, открыли на Ратушняка уголовное дело
Комментариев: 3
В Ужгороді відтворять середньовічну вартову вежу із дзвіницею як європейський символ міської самоврядності (ФОТО)
Комментариев: 2
Гибридная война : Львов решил завалить мусором сепаратистов Донбасса
Комментариев: 2
RSS
/
Експорт
Войти
Регистрация
Репортер с Вами уже 16 лет!
Сделать стартовой!
Добавить в Избранное!
0
Фото дня
19.03.2017 (10:15)
В Закарпатье цветет шафран (крокус)
Меню категорий
В МИРЕ
УКРАИНА ОНЛАЙН
ЗАКАРПАТЬЕ
УКР НОВИНИ
НОВОСТИ БЛОГОВ
Политика
Криминал
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Выборы
Спорт
Авто и мото
Бизнес
Туризм
Анонс
Здоровье
Экология
Образование
Недвижимость
Даты и юбилеи
Погода
ВИДЕО НОВОСТИ
Аналитика
ГЛАС НАРОДА
Архив
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ДВОЙНИКИ-ДВОЙНЯШКИ
Фото дня
Интернет-опрос
Анонсы
2017-03-14 19:09
24 марта в Мукачево "Без Обмежень" с большим концертом
2017-03-14 16:17
Завтра презентуют проект "Кабинет ужгородца"
2017-01-25 14:37
В Ужгороде пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого
Tags in Другие ключевые тэги
суспільство
жертвы
Україна
Ужгород
кримінал
авария
Мукачево
милиция
пострадавшие
ДТП
НС
політика
Вся лента новостей
Карпаты весной с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
19.03.2017 (08:46)
Весенние Карпаты
Весенний полет квадрокоптером на хребте Кострича. На видео видно полонину Болота, на заднем плане Черногорский хребет и гора Говерла.
Полет над весенней Костричей выложил на Ютубе пользователь Вася Дячук.
Смотрите также:
Красоты Карпат и озера Синевир с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Проголосовать за!
Проголосовать против!
Рейтинг:
1
Интернет-издание
UA- Reporter.com
ЗАКАРПАТЬЕ
Видео
Общество
весна
Карпаты
Добавить комментарий
Отправить другу
Страница для печати
157 просмотров
Письмо редактору
Загрузка...
ГЛАВНАЯ
БЛОГИ
RU
UA
EN
Facebook
Реклама
Похожие новости
Потрясающее зрелище! Ночной Ужгород с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Карпаты утопают в красоте золотой осени - Черногорский хребет с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Невероятное зрелище! Карпаты с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Осенние Карпаты с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Красоты Карпат и озера Синевир с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Поиск
Отправить новость, фото, видео
Резонанс
Это читают
Это комментируют
Европа стала на защиту украинских рабов с двойным гражданством
Просмотров: 17,008
Законопроект Порошенко может отделить Закарпатье
Просмотров: 7,190
На Закарпатье открылся новый завод по производству асфальта (ВИДЕО)
Просмотров: 4,534
25 МАРТА С БОЛЬШИМ СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ В УЖГОРОДЕ ВЫСТУПИТ НАТАША МОГИЛЕВСКАЯ!
Просмотров: 2,014
Трамп принуждал Меркель закончить войну на Донбассе и помириться с Путиным
Просмотров: 1,791
Ани Лорак : Есть человек в Украине, который скажет, что за эти три года мы стали жить лучше?
Просмотров: 1,148
На кого готовил покушение ужгородский снайпер? (ФОТО)
Просмотров: 1,070
В Венгрии проходят массовые проверки на дорогах
Просмотров: 1,053
З 1 квітня в Україні знову подорожчає електроенергія
Просмотров: 1,022
Digital Globe : Журналисты вычислили направление главного удара Путина по Украине
Комментариев: 7
Европа стала на защиту украинских рабов с двойным гражданством
Комментариев: 6
На Закарпатье стартует весенний призыв на срочную службу в ВСУ
Комментариев: 3
Трамп принуждал Меркель закончить войну на Донбассе и помириться с Путиным
Комментариев: 3
В президентских выборах во Франции примут участие 11 кандидатов
Комментариев: 3
На кого готовил покушение ужгородский снайпер? (ФОТО)
Комментариев: 3
Те , кто шипит галицким акцентом, открыли на Ратушняка уголовное дело
Комментариев: 3
В Ужгороді відтворять середньовічну вартову вежу із дзвіницею як європейський символ міської самоврядності (ФОТО)
Комментариев: 2
Гибридная война : Львов решил завалить мусором сепаратистов Донбасса
Комментариев: 2
Новости блогов
Ukrán nacionalisták a “nemzetek Európáját” éltető fekete ruhás felvonulást tartottak Ungváron
Августин Волошин у листах до Адольфа Гітлера
Brenzovics László: a kettős állampolgárság elleni törvény fokozhatja a feszültséget az ukrán társadalomban
Ezt üzente Orbán Viktor a határon túli magyaroknak
Porosenko betiltaná a kettős állampolgárságot
УВАГА! Мати-інвалід з Києва потребує медичної допомоги....
Банда акушера Макаренка захопила Міжнародну академію екології та медицини. Генерал поліції Сергій Будник рахує гроші (ВІДЕО)
Витівки церковного стражника на Закарпатті
Резонансное разоблачение Константина Гришина
Из-за ЧП с газом город Ужгород едва не разнесло в щепки
подробнее
Новости
от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Фильмы в кинотеатрах
Введите Ваш email:
Об издании
Лидер © 2001-2017 UA-Reporter.com Первое информационное интернет-издание Закарпатской области, Ужгород, Украина.
Использование материалов UA-Reporter.com разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на UA-Reporter.com
Письмо редактору
Заказать рекламу
Счетчики
Пришли свою новость
Реклама на сайте
Все комментарии
Карта сайта