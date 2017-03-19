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Карпаты весной с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

19.03.2017 (08:46)
Весенние Карпаты
Весенние Карпаты
Весенний полет квадрокоптером на хребте Кострича. На видео видно полонину Болота, на заднем плане Черногорский хребет и гора Говерла.
Полет над весенней Костричей выложил на Ютубе пользователь Вася Дячук.

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