На Закарпатье пограничники задержали 4-х нелегалов и переправщика

19.03.2017 (10:39)

На границе в Закарпатье задержали 4-х нелегалов марокканцев

Вчера вечером оперативными подразделениями Западного регионального управления Госпогранслужбы было задержано 4 граждан Марокко и предполагаемого организатора переправки гражданина Украины.

В рамках реализации предварительной информации возле населенного пункта Астей пограничниками был остановлен автомобиль марки «Рено» польской регистрации. В салоне машины находилось 4 иностранца без документов, со слов граждан Марокко. Во время проверки и отбора объяснений было выяснено, что иностранцы проходили обучение в одном из высших учебных заведений города Харькова и намеревались незаконно попасть в Венгрию.

По данному факту в отношении задержанного водителя, гражданина Украины, который перевозил путешественников направлено сообщение об обнаружении уголовного правонарушения по ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

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