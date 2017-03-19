На КПП "Ужгород" накопилось почти 200 грузовиков

20.03.2017 (13:10)

На границе в Ужгороде очередь из грузовиков

В течение выходных в зоне деятельности таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни ГФС накопилрсь значительное количество грузовых транспортных средств. Сейчас перед пунктом пропуска находится 190 грузовиков.

Среди причин накопления – перекрытие 18 марта трассы международного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин, окончания у перевозчиков разрешений на проезд по автомобильным дорогам Венгрии, а также более тщательный осмотр грузовиков работниками таможни Словацкой Республики.

Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, что делают все возможное чтобы перевозчикам и субъектам ВЭД приходилось проводить на границе кратчайшие сроки. С целью избежания очередей, просят принять во внимание указанную информацию и, по возможности, планировать пересечение таможенной границы через другие пункты пропуска зоны деятельности Закарпатской таможни ГФС или других таможен.

ГФС в Закарпатской области.

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