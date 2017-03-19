В Закарпатье со штрафплощадки на таможне угнали дорогой джип (ВИДЕО)

20.03.2017 (09:18)

Со стоянки на таможне в Закарпатье похитили Toyota Land Cruiser Prado

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Престижную машину 2013 года выпуска словацкой регистрации было задержано и изъято в международном пункте пропуска "Вилок" в первой декаде февраля 2017 года из-за поддельной доверенности на право пользования автомобилем.Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 было размещено на штафплощадку.Похитили внедорожник около 2 часов в ночь с субботы на воскресенье со стоянки бывшей Виноградовской таможни, на улице Копанская.Похитителей было четверо. Они действовали достаточно нагло, ведь открыли двое ворот, и знали о том, как нужно завести автомобиль предварительно отрыв капот и установив клемму на аккумулятор.Как было похищено элитный внедорожник, непонятно, ведь указанная площадка два года назад была оборудована современным видеонаблюдением, а на его территории дежурил таможенник.