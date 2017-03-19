Запрет двойного гражданства должен касаться только чиновников, - Москаль

20.03.2017 (16:09)

Заробитчане получили паспорта других стран ради лучшей жизни

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль эмоционально прокомментировал информацию о британский и венгерский паспорта отстраненного председателя ГФС Украины Романа Насирова.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания Совета регионального развития в Киеве.

По мнению Геннадия Москаля, президентский закон о запрете двойного гражданства должен касаться только чиновников.

Половина закона – положительная. Имею в виду высших должностных лиц – начиная от президента до депутата сельского совета. Второе – простых граждан это не должно касаться, – убежден губернатор Закарпатья.

По словам Москаля, заробитчане, которые ради лучшей жизни получили паспорта других стран, никакой угрозы национальной безопасности Украины не несут.

"Бабка пасет себе корову, молоко несет на рынок. Какую она представляет угрозу национальной безопасности Украины? Или те заробитчане, которые получили заграничные паспорта не по такой уж большой любви. А потому, что они там себя чувствуют гражданами Евросоюза – имеют медицинскую помощь, правовую защита. Европейцами – не в нашей стране, а в чужой", – подчеркнул Геннадий Москаль.

По его данным, на 10 тысяч населения в Киеве двойных граждан в десять раз больше, чем на Закарпатье.

В контексте двойного гражданства он также вспомнил отстраненного председателя Государственной фискальной службы, у которого, по информации САП, есть не только украинский паспорт, но и венгерский и британский.

Те, кто продались, живут в Киеве. Для чего Насирову английский паспорт? Он что лорд, сэр, пэр, х*р? Кто он? Никто – мелкий барыга. Те, кто имеют паспорта, они в Закарпатье не живут, они живут в Европе и инвестируют деньги в Закарпатье – первый инвестор – это зарабитчане, – подчеркнул Геннадий Москаль.

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Москаль про паспорта Венгрии и двойное гражданство в Закарпатье (ВИДЕО)



