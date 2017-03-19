Автономия – цель и будущее иностранных венгерских меньшинств

21.03.2017 (16:06)

Жолт Шемьен говорит, что венгры должны иметь единство

Выживание зарубежных этнических венгерских общин зависит от их способности достичь прогресса в деле автономии в составе государства, где они живут.

Об этом заявил в понедельник вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен во время презентации книги под заголовком «Права меньшинств. Представление интересов. Автономность».

Шемьен отметил, что автономия является целью и видением будущего для всех этнических венгров, проживающих за рубежом Венгрии.

Он добавил, что эти венгры при каких обстоятельствах не должны отказываться от своих требований относительно автономии.

– А способность этнических венгров обеспечить соблюдение их интересов зависит от успехов этнических венгерских политических партий, – сказал Шемьен.

Чиновник считает, что венгерские партии для защиты интересов венгерского населения должны иметь представительство не только на уровне местных органов власти, но и в парламентах этих стран.

Шемьен говорит, что венгры должны иметь единство. И это особенно важно во время парламентских выборов. Если есть единство, будет успех, сказал Шемьен.

По его словам этнические венгерские партии не только должны заботиться о представлении интересов местной венгерской общины, но также несут ответственность перед всей нацией. И вспомнил «Союз венгров Воеводины» в Сербии – как пример этнической венгерской партии, которая полностью соответствует этому критерию.

Венгерский политик еще в 2014 году отмечал, что «каждая нация должна выработать собственную концепцию автономии. Жители Воеводино, Закарпатской Украины должны действовать в таком же направлении».

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