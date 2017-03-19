Дороги "Укравтодора" на Закарпатье перейдут на баланс области (ВИДЕО)

22.03.2017 (08:58)

Закарпатье ожидают инфраструктурные обновления

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Децентрализация Укравтодора. На заседании Совета регионального развития министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что уже осенью начнется передача автомобильных дорог общего пользования под управление областных администраций.Так, более 120 тысяч километров автодорог местного значения будут удерживаться областями, а на балансе автодора останется не более 50 тысяч километров дорог.Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что на ремонт дорожного покрытия в этом году из разных источников правительство может направить почти 35 миллиардов гривен.А на Закарпатье ожидают еще и другие инфраструктурные обновления.