В Ужгородской девятиэтажке сгорела квартира (ФОТО)

22.03.2017 (10:20)

В Ужгороде сгорела квартира в девятиэтажке

20 марта в 12:10 ужгородским спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Минайская, что в Ужгороде. Очагом возгорания стала одна из квартир, которая принадлежит 44-летней женщине, которая и сообщила спасателям о возгорании.

По адресу вызова прибыли пожарные 14-й государственной пожарно-спасательной части г. Ужгород. Всего работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Из-за плотной задымленности спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения на сжатом воздухе. В 12:32 спасателям удалось локализовать пожар и в 12:55 полностью ликвидировать его.

В результате уничтожен деревянный шкаф и прочее домшнє имущество, что находилось в комнате. Также частично повреждены деревянные двери комнаты, мебель, телевизор и окно.

Причина пожара устанавливается, однако вероятно, возгорание возникло из-за неосторожности при курении жильцов квартиры. Сумма ущерба устанавливается.

Травмированных и погибших на пожаре не было.

Спасатели В ГСЧС Украины в Закарпатской области предостерегают граждан быть осторожными во время курения и соблюдать правила поведения с огнем в быту. Помните, курение не только вредит вашему здоровью, но и может привести к потере жизни. Берегите себя и своих близких!

У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке Ужгорода (ВИДЕО, ФОТО)



