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За сутки закарпатские правоохранители 6 раз изымали наркотики (ФОТО)

22.03.2017 (15:23)
Закарпатские правоохранители за сутки изъяли 40 граммов наркотических веществ
Закарпатские правоохранители за сутки изъяли 40 граммов наркотических веществ

Около 40 граммов наркотических веществ за сутки изъяли сотрудники полиции Ужгорода, Мукачева, Свалявы и Виноградова. По всем фактам открыты уголовные производства.

Вчера, 21 марта, около 15:00 на одной из улиц в Свалява внимание правоохранителей привлекли трое юношей, которые выкуривали сигареты в общественном месте. Во время дачи объяснений 18-летний местный житель и две его несовершеннолетние (одному 16, другому 17 лет) товарищи заметно нервничали. Сотрудники полиции проведя поверхностный осмотр у двух парней обнаружили наркотики 16-летнего жителя пгт.Воловец изъяли бумажный сверток с 6 граммами марихуаны, а в 17-летнего жителя села Вербяж Воловецкого района — 2 свертка с 12 граммами марихуаны. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

В областном центре правоохранители изъяли наркотики у 24-летнего местного жителя. В квартире по месту жительства мужчина хранил два бумажных свертка с 2 граммами вещества, похожего на марихуану. К тому же в одной из комнат помещения правоохранители нашли электронные весы взвешивающие. Изъятые вещества опечатано и направлено на экспертизу.

В Виноградове полицейские также изъяли наркотики во время проведения обыска в доме 40-летнего местного жителя. Из его дома правоохранители изъяли 5 грамм марихуаны и использованный шприц с остатками, предположительно, метамфетамина.

По всем фактам следователи полиции начали уголовные производства, а все изъятые наркотики направили на исследование. Сейчас проводится досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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В доме у закарпатца изъяли наркотиков на сумму около 1 млн гривен (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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22.03.2017 (15:58) / LeraPneum

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