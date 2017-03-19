За сутки закарпатские правоохранители 6 раз изымали наркотики (ФОТО)

22.03.2017 (15:23)

Закарпатские правоохранители за сутки изъяли 40 граммов наркотических веществ

Около 40 граммов наркотических веществ за сутки изъяли сотрудники полиции Ужгорода, Мукачева, Свалявы и Виноградова. По всем фактам открыты уголовные производства.

Вчера, 21 марта, около 15:00 на одной из улиц в Свалява внимание правоохранителей привлекли трое юношей, которые выкуривали сигареты в общественном месте. Во время дачи объяснений 18-летний местный житель и две его несовершеннолетние (одному 16, другому 17 лет) товарищи заметно нервничали. Сотрудники полиции проведя поверхностный осмотр у двух парней обнаружили наркотики 16-летнего жителя пгт.Воловец изъяли бумажный сверток с 6 граммами марихуаны, а в 17-летнего жителя села Вербяж Воловецкого района — 2 свертка с 12 граммами марихуаны. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

В областном центре правоохранители изъяли наркотики у 24-летнего местного жителя. В квартире по месту жительства мужчина хранил два бумажных свертка с 2 граммами вещества, похожего на марихуану. К тому же в одной из комнат помещения правоохранители нашли электронные весы взвешивающие. Изъятые вещества опечатано и направлено на экспертизу.

В Виноградове полицейские также изъяли наркотики во время проведения обыска в доме 40-летнего местного жителя. Из его дома правоохранители изъяли 5 грамм марихуаны и использованный шприц с остатками, предположительно, метамфетамина.

По всем фактам следователи полиции начали уголовные производства, а все изъятые наркотики направили на исследование. Сейчас проводится досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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В доме у закарпатца изъяли наркотиков на сумму около 1 млн гривен (ФОТО)



