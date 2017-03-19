В Ужгородском пресс-клубе обсудят тему местного туризма

23.03.2017 (09:23)

В Ужгороде состоится заседание по теме развития местного туризма

Сегодня, 23 марта, в 15.00 в Ужгороде в рамках общей конференции состоится заседание, главной темой которого станет «Развитие местного туризма как залог трансграничной коммуникации: оригинальные туристические проекты-2017».

С журналистами встретятся:

• Александр Коваль, эксперт по туризму, руководитель портала «Туринформ»

• Федир Шандор, профессор, туризмовед «Оригинальные туристические проекты Закарпатья:сезон 2017»

• Алиса Смирная, владелица туристической вело усадьбы. «Нишевый туристический бизнес, опыт Закарпатья»

• Эдуард Бураш, председатель Карпатского Еврорегиона. «Местные туристические инициативы инициативы как возможность развития общин»

• Валентина Горнецки, заведующая сектором туризма и трансграничного сотрудничества Виноградовской РГА «Популяризация локального туристического продукта, опыт Виноградовского района»

Заседание состоится в помещении Ужгородского пресс-клуба по адресу пл. Жупанатская, 15/4. Начало в 15:00

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