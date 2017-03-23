ВР одобрила привлечение кредита у Венгрии на инфраструктуру в Закарпатье

23.03.2017 (15:07)

Венгрия выделит 50 млн евро кредита на ремонт дорог в Закарпатье

Верховная Рада Украины 243 голосами поддержала за основу и в целом законопроект № 0136 «О ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи».

Согласно пояснению, Украина, по этому договору, получит кредитную линию на условиях связанной помощи с определением условий погашения кредита и использования указанного кредита для финансирования приоритетных проектов.

В частности, Венгрия заинтересована в строительстве, а также в ремонте дорог возле украинско-венгерской границы.

21 февраля члены украинского правительства поддержали соглашение между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита в размере €50 млн. Таким образом Украине предоставляется льготный кредит €50 млн на 18,5 лет под 0% годовых.

24 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия отменила плату за оформление национальных виз для украинцев.

К слову, Украина и Венгрия тесно сотрудничают во многих проектах. Так, намечено строительство нового КПП на венгерско-украинской границе, который соединит венгерский автобан М-3 и трассу «Чоп — Киев». А до конца 2017 года планируется запустить пробный поезд по Бескидскому тоннелю, который ускорит движение в направлении Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина.

В феврале 2016 года Президент Украины Порошенко и Президент Румынии Йоханнис договорились ускорить подготовку к подписанию двустороннего соглашения об отмене оплаты за национальные визы.

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