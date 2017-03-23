Полиция перекрыла в Закарпатье канал распространения марихуаны (ФОТО)

23.03.2017 (15:25)

Трое закарпатцев распространяли наркотики

Сотрудники Хустского отдела полиции провели ряд санкционированных обысков в районе и выявили факты хранения, сбыта наркотических средств, содержание мест потребления наркотиков и склонение к употреблению марихуаны.

Правоохранители выяснили, что к налаживанию канала распространения наркотиков причастны трое мужчин из сел Велятино и Вышково Хустского района.

Мужчину, который непосредственно занимался сбытом марихуаны, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Его сообщники сейчас ожидают избрания меры пресечения.

У подозреваемых во время обысков изъяты наркотические вещества и средства для их употребления с остатками марихуаны. Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По данным фактам следователи Хустской полиции начали уголовные производства по ч. 1 ст. 315 Уголовного кодекса Украины, то есть склонение к употреблению наркотических средств, ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины, то есть организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, совершенная повторно, и два производства по ст. 309 УК украины, то есть незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств.

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