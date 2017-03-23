Аэропорт "Ужгород" может взять в аренду венгерский WizzAir (ВИДЕО)

23.03.2017 (18:07)

Венгерский WizzAir возможно возьмет в аренду ужгородский аэродром

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Несколько вопросов обсудили областные избранники во время второго пленарного заседания 6 сессии. Среди главного – жизнедеятельность Ужгородского аэропорта.Председатель ОГА Геннадий Москаль попросил поддержки депутатов, чтобы в очередной раз обратиться к высшим органам в столице, чтобы те в конце концов помогли решить вопросы жизнедеятельности Ужгородского аэропорта. Мол уже есть международная поддержка для того чтобы аэродром заработал, не хватает только подписи Украэроруха."Это свинство и блокировка аерорухом. Если он чего-то боится, то приведите это все в порядок. Но не пускать сюда европейскую комиссию. Вот и имеем теперь европейская комиссия не пускает наши самолеты через Словакию. Точнее пускает, но говорит летите на свой страх и риск, потому что мы не знаєм и не можем увидеть какие здесь работают люди. Какое у них образование, или имеют они знания английского языка, имеют ли навигационное оборудование. Для этого они должны видеть сертификат. Мы уже просили, чтобы они приехали и просертифицировали один Ужгород, но они не могут, потому что система Украэроруха – это целостная система", - говорит Геннадий Москаль глава Закарпатской ОГА.А уже на следующей неделе у властей края запланирована встреча в Венгерском городе Дебрецен. Речь пойдет о сотрудничестве с Венгерским WizzAir, чтобы те взяли в аренду ужгородский аэродром."28 числа мы едем в Дебрецен для того чтобы мы предложили Венгерским WizzAir взять в аренду наш аэропорт. Идея в том, что в них оператор, в дебреценского аэропорта, уже сертифицирован и фактически мы уже не будем иметь проблем с сертификацией. То есть мы поставим европейского сертифицированного оператора и разблокируем эту систему. Если наши коллеги нам не хотят помочь, то должны просить помощи у ближайшего соседа", - рассказал Михайло Ривис голова Закарпатського облсовета.